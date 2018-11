Santander BP rozpoczyna proces włączenia operacyjnego wydzielonej części DBPL





Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie dokonał zmiany statutu Santander Bank Polska, polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego banku w związku z podziałem Deutsche Bank Polska (DBPL). Tym samym dzisiaj nastąpiło nabycie wydzielonej części DBPL przez Santander BP i rozpoczęcie procesu włączenia operacyjnego, czyli przeniesienia produktów klientów detalicznych, private banking i biznesowych do systemów Santander Bank Polska, podał bank.



Zarejestrowana zmiana statutu obejmuje podwyższenie kapitału zakładowego Santander Bank Polska z kwoty 993 334 810 zł do kwoty 1 020 883 050 zł, czyli o 27 548 240 zł. Akcje objęte w podwyższonym kapitale zakładowym zostały w całości opłacone.



Kapitał zakładowy banku wynosi 1 020 883 050 zł i podzielony jest na 102 088 305 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji to 102 088 305. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych akcji to 1 020 883 050 zł, podano w komunikacie.



Rejestracja podwyższenia kapitału Santander BP w KRS finalizuje formalny etap włączenia, który rozpoczął się w grudniu 2017 r. Santander Bank Polska wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części Deutsche Bank Polska, przejmując bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący małe i średnie przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities, który zmieni nazwę na Santander Securities.



"Cieszę się, że za chwilę powitamy nowych klientów w naszym banku. Dołącza do nas 1,7 tysiąca pracowników i prawie 400 tysięcy klientów, którym do dyspozycji oddamy pełną ofertę Santander Bank Polska. Naszą ambicją jest płynne przeprowadzenie klientów przez tę zmianę, z najwyższą dbałością o ich komfort i bezpieczeństwo. Wierzę, że nasza koncepcja 'bankowania' oparta na innowacyjności i dopasowaniu do potrzeb klientów zyska ich uznanie i przyniesie satysfakcję z korzystania z naszych usług i produktów" - powiedział prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski, cytowany w komunikacie.



Do Santander Bank Polska dołączy prawie 400 tys. klientów detalicznych, private banking oraz biznesowych, włączonych zostanie także 113 placówek.



Transakcja nie dotyczy bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej oraz globalnej bankowości transakcyjnej, a także portfela walutowych produktów kredytowych, zabezpieczonych hipoteką, które będą obsługiwane przez Deutsche Bank Polska. Ich bezpłatna spłata będzie jednak możliwa z rachunków przeniesionych do Santander Bank Polska.



Dziś banki rozpoczynają pracę nad przeniesieniem danych. Dla klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska oznacza to, że 9 listopada 2018 r. dotychczasowe oddziały DBPL zostaną zamknięte o godzinie 15.00, a o godzinie 18:00 nastąpi wyłączenie systemu db easyNET/db powerNET. Warunkiem realizacji przelewów zewnętrznych w usługach bankowości elektronicznej w tym dniu będzie zlecenie ich do godz. 15:00. W weekend 10-11 listopada nie będzie dostępu do usług bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska - w tych dniach klienci będą mogli swobodnie płacić kartami i korzystać z bankomatów.



Od 12 listopada 2018 r. nie będzie możliwości realizacji transakcji w db easyNET/db powerNet. Natomiast od tego momentu klienci wydzielonej części DBPL będą mogli samodzielnie przenieść się z usługi db easyNET/db powerNET do bankowości internetowej i mobilnej Santander Bank Polska. Dyspozycje będzie można złożyć od razu po pierwszym zalogowaniu (np. przelewy). Tego dnia oddziały Deutsche Bank Polska będą otwarte pod szyldem Santander Bank Polska.



Z kolei dla klientów Santander Bank Polska połączenie oznacza, że od piątku 9 listopada od godziny 20.00 do 11 listopada do godziny 20.00 nie będzie możliwości korzystania z iBiznes24. W sobotę, 10 listopada, od 0.00 do 7.30 bankowość internetowa Santander Internet, MiniFirma oraz Moja Firma Plus będą niedostępne. Od godziny 7.30 do 23.59 w bankowości internetowej klienci będą mogli sprawdzić saldo i historię swoich produktów. W niedzielę, 11 listopada w godzinach 0.00-20.00 bankowość internetowa będzie niedostępna. Aplikacja Santander mobile nie będzie działać od soboty, od godziny 0.00 do niedzieli - do godziny 20.00. W całym okresie trwania prac technicznych będą działały transakcje kartami płatniczymi w sklepach i bankomatach.



W połowie grudnia ub. roku BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska) poinformował, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał wtedy BZ WBK.



Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.



(ISBnews)