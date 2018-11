Perry: Nord Stream 2 to polityczny gambit. Rosja uzyskuje dalszą możliwość wpływu na Europę

Źródło: PAP

Nord Stream 2 to nie jest projekt komercyjny, to polityczny gambit - mówił w piątek w Warszawie podczas konferencji prasowej sekretarz ds. energii USA Rick Perry. Dodał, że USA zachęcają Europejczyków do odrzucenia tego projektu.