Minister udzielił odpowiedzi posłom Prawa i Sprawiedliwości na pytanie "w sprawie poprawy jakości powietrza, dzięki zwiększeniu dostępności ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny, poprzez podjęcie działań w zakresie zwiększenia możliwości przyłączania do gazowej sieci dystrybucyjnej".

Tchórzewski podkreślił, że celem działań ministerstwa energii w walce ze smogiem, który w Polsce jest dużym problemem, jest upowszechnienie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.

"Idziemy w tym kierunku biorąc pod uwagę te możliwości dywersyfikacyjne, dzięki otwarciu gazoportu i uruchomienie w perspektywie gazociągu do Norwegii (...). Podejmujemy systematyczne wysiłki w celu upowszechnienia dostępności gazu w nowych regionach poprzez rozbudowę systemu gazowego i dostęp do niego" - powiedział.

W swoim wystąpieniu minister Tchórzewski podkreślił też, że istotnym priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości są inwestycje w modernizacje istniejącej sieci oraz równomierną budowę nowej sieci dystrybucyjnej gazu.

"W połowie października informowałem, że inwestycje prowadzone przez Polską Spółkę Gazownictwa, dzięki naszym staraniom ulegają przyśpieszeniu. Przypomnę, że także dywidenda PGNiG za rok ubiegły została przeznaczona na dokapitalizowanie i wzmocnienie tych inwestycji" - powiedział Tchórzewski.

Minister przypomniał także o ogłoszonym w Halinowie przez premiera Morawieckiego programie przyśpieszenia rozbudowy sieci gazu ziemnego w latach 2018-2022. "Do roku 2022 w sumie 300 nowych gmin uzyska dostęp do gazu ziemnego. Celem projektu jest, żeby 90 proc. ludności w Polsce miało dostęp do sieci gazowej. To ma ogromne znaczenie w zakresie walki ze smogiem" - podkreślił Tchórzewski.

Szef resortu energii powiedział też o działaniach na rzecz nowego rozporządzenia taryfowego dla gazu ziemnego. "Celem nowego rozporządzenia jest szybki rozwój gazu ziemnego i wykorzystanie go w gospodarce. Jego wejście w życie powinno ułatwić przyłączenia do sieci gazowych tym podmiotom, dla których wiąże się to ze zbyt dużymi kosztami" - powiedział.

Minister Tchórzewski mówił o możliwości obniżenia opłat za przyłącze do sieci tym gospodarstwom domowym z terenów, dla których uchwalono nowy program ochrony powietrza. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt