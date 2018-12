Czechy: Premier Babisz uda się do kopalni, gdzie wybuchł metan

Źródło: PAP

Premier Czech Andrej Babisz poinformował w piątek, że pojedzie do kopalni węgla kamiennego w Karwinie, w której dzień wcześniej doszło do wybuchu metanu i gdzie zginęło co najmniej 5 górników, w tym Polacy. Według niepotwierdzonej informacji ofiar śmiertelnych może być 13. Na miejsce jedzie też premier Mateusz Morawiecki.