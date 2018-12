"Wszystkie środki finansowe jakie uzyskujemy przeznaczone są na realizację inwestycji. To nie są środki przeznaczone na wydatki własne PKP PLK. Przeznaczamy je na to, co jest potrzebne dla realizacji inwestycji krajowych" - powiedział Merchel.

"Środki, które otrzymujemy i będziemy otrzymywać, są bardzo istotne w celu uzupełnienia różnicy pomiędzy cenami oferowanymi przez wykonawców a kosztorysowymi w organizowanych przetargach. Te środki finansowe powinny nam wystarczyć, aby w najbliższych tygodniach zlikwidować małą +zadyszkę+, jaką obserwowaliśmy jeśli chodzi o podpisywanie umów" - dodał.

W połowie grudnia opublikowano projektu uchwały Rady Ministrów, z którego wynika, że wartość Krajowego Programu Kolejowego ma wzrosnąć o 4,3 mld zł, z czego 1,8 mld zł w wyniku dokapitalizowania PKP PLK, a 2,5 mld to dodatkowy kredyt EBI.

PKP Polskie Linie Kolejowe realizują Krajowy Program Kolejowy o wartości ponad 66 mld zł. To największy program w historii kolei. Zmodernizowanych będzie 9 tys. km torów, a na 8,5 tys. zwiększy się prędkość.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski