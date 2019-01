"Ślubujemy, że uczynimy 2019 rokiem sprzeciwu zarówno wewnątrz parlamentu, jak i poza nim, przy jedności i współpracy wszystkich partii opozycyjnych" - zadeklarowali liderzy i deputowani partii lewicowych wspólnie z narodowym Jobbikiem oraz posłami niezależnymi i przedstawicielami pozaparlamentarnej partii Momentum, składając na stopniach parlamentu ślubowanie, że razem będą działać na rzecz realizacji pięciu postulatów opozycji.

Są one następujące: wycofanie nowelizacji kodeksu pracy nazywanej przez przeciwników "ustawą niewolniczą", zagwarantowanie niezależności sądów oraz niezależności mediów publicznych, przystąpienie Węgier do Prokuratury Europejskiej i zmniejszenie liczby nadgodzin dla policjantów.

"To już nie jest demokracja, nie republika i nie państwo prawa" – oznajmiła niezależna deputowana Bernadett Szel. "Dopóki nie ma niezawisłych sądów i mediów publicznych, a tylko machina propagandowa za setki miliardów, dopóty nie można mówić o demokracji" – oznajmił inny niezależny deputowany Akos Hadhazy.

Rzecznik Jobbiku Peter Jakab oświadczył zaś, że w walce z rządem niezbędny jest strajk powszechny. "My się nie cofniemy" – zadeklarował. Lider Koalicji Demokratycznej, były premier Ferenc Gyurcsany podkreślił, że sprzeciw nie dotyczy jednej ustawy, tylko całego systemu.

Liderzy opozycji zapowiedzieli na sobotę wspólną demonstrację, organizowaną wraz ze związkami zawodowymi i działaczami pozarządowymi.

Konferencję prasową przeprowadzono po nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu, zwołanym przez opozycję w związku z głosowaniem z 12 grudnia, na którym przyjęto m.in. nowelizację kodeksu pracy zwiększającą limit godzin nadliczbowych z 250 do 400 rocznie, a także z bezprawnym – według opozycji – postępowaniem wobec opozycyjnych deputowanych podczas późniejszego protestu przed siedzibą telewizji publicznej. Na posiedzeniu nie było kworum, gdyż nie wzięli w nim udziału posłowie partii rządzących.

Frakcja rządzącego Fideszu zarzuciła opozycji w wydanym w czwartek komunikacie, że liczy się dla niej tylko zdobycie władzy oraz "chwilowa awantura polityczna".

Fidesz oświadczył też, że opozycja organizuje agresywne ruchy uliczne z pieniędzy amerykańskiego finansisty George’a Sorosa i we współpracy z opłacanymi przez niego działaczami atakowała policjantów i budynek parlamentu przed Bożym Narodzeniem. "Takie akcje mają tylko jeden cel: George Soros finansuje je po to, by po wyborach do Parlamentu Europejskiego zasiadała w nim znów proimigracyjna większość" – napisano w komunikacie.

Przed Bożym Narodzeniem doszło na Węgrzech do serii antyrządowych demonstracji. 16 grudnia odbył się protest przed siedzibą państwowego radia i telewizji w Budapeszcie. Tego dnia wieczorem Szel i Hadhazy weszli do budynku, domagając się odczytania na antenie opozycyjnych postulatów. Następnego dnia nad ranem zostali stamtąd siłą wyprowadzeni.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)