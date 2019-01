Bank Pekao z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist



Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę udzielenia linii gwarancyjnej stoczni Crist - niezbędną do dalszej ekspansji zagranicznej - zabezpieczonej regwarancją przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podało KUKE. Jest to pierwsza transakcja o takiej konstrukcji na polskim rynku bankowym, podkreślono.

"Polskie firmy - w tym stocznie - potrzebują wsparcia w realizacji ekspansji zagranicznej, która w większości wypadków nie jest możliwa bez pozyskania zewnętrznego finansowania. Gwarancje KUKE pozwalają bankowi bezpiecznie finansować kontrakty eksportowe. W KUKE mamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczeniu kontraktów zagranicznych i możemy zabezpieczyć szeroki katalog ryzyk - w tym również ryzyko polityczne. W naszym portfolio jest szereg takich rozwiązań adresowanych bezpośrednio do eksporterów oraz banków finansujących działalność eksportową, czy to w formie gwarancji czy kredytu" - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie.

Według niego, w ramach realizowania prowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii programu Moda na Eksport KUKE pracuje nad nowymi rozwiązaniami.

"Jestem przekonany, że umowa zapoczątkuje dla Crist kolejne wielomilionowe kontrakty oraz tak pożądane do ich wykonania linie gwarancyjne. Dla Banku Pekao jest to okazja do zwiększenia finansowania eksportu przy jedynie niewielkim zwiększeniu ekspozycji. Jeżeli pomysł zostanie wykorzystany szeroko przez rynek bankowy, skorzystają na tym nie tylko same banki, ale przede wszystkim polscy przedsiębiorcy" - dodał prezes.

Zdaniem dyrektora zarządzającego w Departamencie Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu w Banku Pekao Piotra Stolarczyka, możliwość finansowania eksportu jest wręcz warunkiem koniecznym dla rozwoju polskich firm za granicą.

"Zaproponowana struktura transakcji stworzyła możliwość udostępnienia linii gwarancyjnej - dziś dla firmy z sektora stoczniowego - ale w przyszłości podobne konstrukcje można wykorzystywać w innych sektorach gospodarki, zawsze tam gdzie firmy realizują kontrakty zagraniczne. Dzięki współpracy z KUKE możliwym staje się wspieranie polskich eksporterów na niemalże wszystkich rynkach świata" - dodał Stolarczyk.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

