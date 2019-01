"Wskazana wyżej decyzja oznacza, że spełnił się jeden z warunków zawieszających wskazanych w umowie dotyczącej nabycia przez bank ok. 99,78 % akcji Euro Bank S.A. od SG Financial Services Holdings tj. uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego" - czytamy w komunikacie.



Na początku listopada Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł. Bank podał wówczas, że planuje zamknięcie transakcji w II kw. 2019 roku, zaś połączenie operacyjne banków planowane jest na IV kwartał br. Bank oczekuje także, że skumulowane synergie z połączenia z Euro Bankiem w ciągu kolejnych 5 lat wyniosą ok. 650 mln zł, zaś koszty integracji zamkną się kwotą ok. 350 mln zł i będą ujęte w wynikach głównie w latach 2019-2020.



W grudniu Bank Millennium złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad Euro Bankiem.



Euro Bank to bank detaliczny, z szeroką ofertą produktów dla klientów indywidualnych. Właścicielem eurobanku jest Societe Generale (SC), europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r. Aktywa eurobanku wyniosły 13,8 mld zł na koniec 2017 r.



Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.



