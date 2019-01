Na razie, 7 i 8 stycznia oraz 16, 21 i 22 lutego, na odcinku Żory - Rybnik wprowadzana będzie zastępcza komunikacja autobusowa. W tym czasie wymieniane będą sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Czasowe zmiany w komunikacji są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i zakres robót. Informacje na ich temat będą podawane w pociągach, na peronach oraz m.in. na stronie towarynatory.pl.

Przewidziane na lata 2017-2019 prace w całym zakresie inwestycji obejmują m.in. 60 km linii, 10 stacji i przystanków oraz 91 różnych obiektów inżynieryjnych. Dotyczą one odcinków linii kolejowych w relacji Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze (nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691).

To odcinki przebiegające m.in. na obszarze Rybnickiego Okręgu Węglowego, w znacznej części obsługujące ruch towarowy w tej części woj. śląskiego. To również istotny fragment południowej obwodnicy Katowickiego Węzła Kolejowego. W ruchu towarowym trasa jest również odciążeniem dla magistrali kolejowej E30 wschód-zachód (linia Wrocław-Katowice-Kraków-Rzeszów).

Przetarg na zasadnicze roboty z ofertą za 373,7 mln zł netto wygrało konsorcjum firm Trakcja PRKiI, Comsa, ZUE, Strabag i Strabag Rail. Umowę podpisano w drugiej połowie stycznia 2017 r. W maju 2017 r. ministerstwo rozwoju informowało o przyznaniu przygotowanemu pod tym kątem unijnemu projektowi o wartości 467 mln zł dotacji w wysokości 262,5 mln zł.

Początek rewitalizowanego połączenia to węzeł Chybie – znajdujący się na głównej linii kolejowe Kraków/Katowice-Czechowice-Dziedzice-Zebrzydowice. Następnie trasa wiedzie na północ, do stacji w Żorach, gdzie zmienia kierunek, prowadząc na zachód do kolejnego węzła w Rybniku. Kolejna część połączenia to nadal wiodący na zachód odcinek do dwukierunkowego połączenia z linią kolejową Chałupki-Racibórz-Kędzierzyn-Koźle w pobliżu miejscowości Nędza.

Całe to połączenie ma znaczenie przede wszystkim w ruchu towarowym. Obecnie ruch pasażerski odbywa się na odcinkach Żory-Rybnik (kursują tamtędy pociągi z Bielska-Białej przez Pszczynę do Rybnika i Raciborza) oraz Rybnik-Nędza (fragmentem tej trasy, z wykorzystaniem dłuższego jej wariantu m.in. przez Rydułtowy, jeżdżą pociągi z Katowic oraz Bielska-Białej do Raciborza).

PLK przekonuje, że inwestycja przyniesie korzyść w postaci wzrostu znaczenia kolei aglomeracyjnej na Śląsku. Po zakończeniu prac zwiększy się bowiem przepustowość linii, a pociągi pojadą z prędkością do 100 km/h, co wpłynie na skrócenie czasu przejazdu w komunikacji pasażerskiej, a także płynny przejazd pociągów towarowych.

Według informacji z dokumentacji przetargowej prace obejmują m.in. w różnym zakresie stacje: Nędza, Sumina, Rybnik, Rybnik Gotartowice, Żory, Warszowice (obecnie nieczynna) oraz przystanki osobowe i tzw. posterunki odgałęźne: Turze, Nędza Wieś, Jejkowice, Ciepłownia, Studzionka, Strumień, Dębina, Szymocice, Górki Śląskie, Szczejkowice i Piaski (część z przystanków nie jest obecnie używana).

Zarządca kolejowej infrastruktury za jeden ze swoich celów w perspektywie finansowej 2014-2020 uważa zwiększenie możliwości przewozów towarowych. Pod tym kątem prowadzi m.in. przedsięwzięcie pod nazwą "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska".

W jego ramach z końcem listopada ub. roku spółka zakończyła wartą ok. 60 mln zł rewitalizację trasy z Bielska-Białej Lipnika do Wilkowic-Bystrej (to pierwszy fragment inwestycji dot. linii 139 z Czechowic-Dziedzic przez Bielsko-Białą do granicy ze Słowacją w Zwardoniu).

Dobiegły też już końca warte blisko 70 mln zł roboty na odcinkach Bierawa – Nędza oraz Racibórz – Krzyżanowice w ramach oszacowanego na 296,5 mln zł (w tym 281,7 mln zł w woj. śląskim) projektu "Prace na linii kolejowej E59 Kędzierzyn Koźle – Chałupki".

Inne projekty w tym przedsięwzięciu są na różnych etapach przygotowania lub realizacji. Zakładany koszt "Rewitalizacji linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - Szabelnia – Mysłowice" - to 258,9 mln zł, a "Prac na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd." - 294,1 mln zł (w tym 103 mln zł w woj. śląskim).

Na po ok. 200 mln zł szacowane są projekty: "Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami" oraz "Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa)".(PAP)

autor: Mateusz Babak