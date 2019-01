Inspekcje tłokami badawczymi, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, pozwalają na zebranie kompleksowych danych o stanie technicznym rurociągów.

Jak podał PERN, prace wykonane przez Naftoserwis w ramach cyklu inspekcji w ZEA „były realizowane na nowych odcinkach infrastruktury rurociągowej należącej do ADNOC – Abu Dhabi National Oil Company”. „To pierwszy w historii komercyjny kontrakt polskiej firmy na wykonywanie usług diagnostycznych tłokami inteligentnymi w tej części świata” - podkreśliła spółka.

PERN zwrócił uwagę, iż inspekcjom dokonanym przez Naftoserwis „podlegały także rurociągi podmorskie – w tym liczące kilkanaście kilometrów odcinki łączące stały ląd z wyspami, na których działają platformy wiertnicze”. „Naftoserwis po raz pierwszy pracował w tak wymagających warunkach” – zaznaczyła spółka.

PERN wyjaśnił, że zrealizowany projekt jest zaliczany do tzw. Top 10 marine infrastructure projects in the GCC - Gulf Cooperation Council consisting of Saudia Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, and Oman.

„Sukces tego projektu potwierdził nasze możliwości w realizacji skomplikowanych kontraktów. Dodatkowym osiągnięciem jest przełamanie bariery wejścia na trudny rynek” - powiedział prezes Naftoserwisu Krzysztof Zalewski, cytowany w komunikacie PERN.

Spółka przypomniała, że zlecenie na Półwyspie Arabskim jest kolejnym projektem międzynarodowym realizowany przez Grupę PERN - wcześniej np. przeprowadzono inspekcję rurociągu należącego do Belgian Pipeline Organisation, a wchodzącego w skład infrastruktury NATO. „Współpraca z tym klientem będzie kontynuowana także w tym roku” – zapowiedział PERN.

Naftoserwis to obecnie zintegrowany podmiot, po połączeniu pod koniec 2018 r. dwóch spółek serwisowych Grupy PERN. Polegało ono na przejęciu Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury (CDRiA) przez Naftoserwis - nowy, połączony już podmiot został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w połowie grudnia zeszłego roku.

Naftoserwis kontynuuje m.in. działalność CDRiA polegającą na badaniu stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej przy użyciu własnych, unikalnych urządzeń diagnostycznych – inteligentnych tłoków diagnostycznych. Inspekcje tymi tłokami pozwalają na zebranie szczegółowych i kompleksowych danych o stanie technicznym rurociągów, np. uszkodzeniach mechanicznych czy korozji.

Wcześniej badania takie CDRiA wykonywała m.in. na terenie Belgii, Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów, dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Spółka posiada bazy magazynowe ropy naftowej o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m sześc., a także sieć ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych. Ma także Terminal Naftowy w Gdańsku, działający jako surowcowy hub o pojemności 375 tys. metrów sześc. z przeznaczeniem na różne gatunki surowca, co zapewnia możliwość ich separacji lub mieszania, w zależności od potrzeb klientów.

PERN w wyniku sfinalizowanego z początkiem 2018 r. roku połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - przejął m.in. 19 baz magazynowych tych produktów o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.