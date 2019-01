Jak poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Wałbrzyskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej Invest Park Jacek Serdeczny, na budowę i rozbudowę zakładów przedsiębiorcy mają przeznaczyć blisko 4,5 mld zł.

Ogółem polskie strefy ekonomiczne wydały w 2018 roku blisko 350 zezwoleń i decyzji o wsparciu. Łącznie przedsiębiorcy zadeklarowali w nich przeznaczyć ponad 14,5 mld zł na inwestycje. „Aż 30 proc. tej kwoty wygenerować mają projekty objęte pomocą wałbrzyskiej strefy. WSSE wsparła 48 inwestycji, z czego 11 decyzji wydanych zostało w oparciu o nowe zasady przyznawania pomocy publicznej” – powiedział rzecznik.

„W budowanie nowego modelu angażowaliśmy się od samego początku. Bardzo ważnym aspektem wprowadzania zmian, było poinformowanie przedsiębiorców, że aplikować o wsparcie można teraz w szerszym zakresie. Analiza złożonych wniosków świadczy o tym, że komunikat dotarł do inwestorów”– mówi cytowany w komunikacie Maciej Badora, prezes WSSE.

Dzięki wprowadzonym we wrześniu 2018 r. zmianom ulga podatkowa jest dostępna dla inwestycji w każdej lokalizacji w Polsce, nie tylko na terenach objętych strefami ekonomicznymi. Nowa ustawa ułatwia dostęp do ulg szczególnie mikro, małym i średnim firmom. Wprowadza też dodatkowe kryteria jakościowe, które generować mają więcej rozwojowych i wysokopłatnych miejsc pracy oraz kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie. Przyznawaniem decyzji o wsparciu dalej zajmują się spółki zarządzające strefami ekonomicznymi.

Jak podkreślił Badora, WSSE chce obecnie skoncentrować się m.in. na zaangażowaniu wszystkich środowisk mających wpływ na rzeczywistość gospodarczą. „Po drugie chcemy dotrzeć z przekazem do przedstawicieli lokalnych - małych i średnich przedsiębiorstw, i poinformować ich o większych możliwościach w aplikowaniu o wsparcie. Trzeci cel to przystąpienie do kolejnej fazy rozwoju inwestycyjnego Polski. Przemysł 4.0, elektromobilność, energia odnawialna, polityka inwestycyjna krajów azjatyckich – to dziś wektory, na których należy opierać naszą strategię wzrostu” - wyjaśnił prezes WSSE.

Autor: Agata Tomczyńska