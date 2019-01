TDJ Equity I sprzedał 10% akcji Famuru w ramach ABB po 4,8 zł za akcję



Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - TDJ Equity I, akcjonariusz Famuru, zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), w ramach którego sprzedał 57 476 321 akcji, stanowiących 10% w kapitale zakładowym Famuru, po 4,8 zł za akcję, podała spółka.

"W ramach procedury ABB:

1. Cena sprzedaży jednej akcji sprzedawanej ustalona została na poziomie 4,80 zł,

2. Liczba akcji sprzedawanych ustalona została na poziomie 57 476 321, co stanowi 10,0% w kapitale zakładowym spółki oraz 10,0% ogólnej liczby głosów w spółce" - czytamy w komunikacie.

mBank pełnił rolę wiodącego globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu; Wood & Company Financial Services Oddział w Polsce pełnił rolę globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, natomiast Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie pełnił rolę współprowadzącego księgę popytu, podano także.

Famur podał wczoraj, że TDJ Equity I zamierza sprzedać do ok. 57,48 mln akcji Famuru (czyli do 10% kapitału) w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)