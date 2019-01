Akcjonariusz Polnordu przeciwny szukaniu doradcy w celu znalezienia inwestora



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Hanapeta Holdings Co. Ltd - akcjonariusz Polnordu - wyraził sprzeciw wobec poszukiwania doradcy w celu znalezienia nabywcy akcji spółki i zadeklarował, że nie sprzeda akcji, podała spółka. Jednocześnie Polnord chce wkrótce sfinalizować proces wyboru doradcy biznesowego.

"Hanapeta wyraża sprzeciw wobec podejmowanych przez spółkę kroków, zmierzających do zawarcia umowy na świadczenie spółce usług doradczych w celu znalezienia nabywcy akcji spółki posiadanych przez obecnych akcjonariuszy. W imieniu Hanapeta oświadczam, że Hanapeta nie zamierza sprzedać żadnych akcji spółki będących w jej posiadaniu w ramach tego typu transakcji" - czytamy w piśmie akcjonariusza, cytowanym w komunikacie.

Jednocześnie Polnord zadeklarował, że zamierza w najbliższym czasie sfinalizować proces wyboru doradcy biznesowego i zawrzeć z nim umowę o świadczenie usług doradczych w związku z procesem przeglądu opcji strategicznych

"Zarząd spółki będzie rozważał różne opcje strategiczne, w szczególności zarząd rozważy poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji. Przegląd ten ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji strategii długoterminowego rozwoju spółki oraz maksymalizacji wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy" - podkreślono.

Przedmiotem umowy z doradcą ma być dokonanie analizy opcji strategicznych, a następnie wsparcie spółki w implementacji wybranej opcji. Doradca będzie też upoważniony do nawiązania kontaktu z podmiotami trzecimi zainteresowanymi opcjami strategicznymi dotyczącymi spółki, w tym potencjalnymi inwestorami, oraz do wspierania spółki w negocjacjach z nimi.

Jak wynika z informacji na stronie internetowej spółki, Hanapeta Holdings ma 20,08% akcji Polnordu i jest największym akcjonariuszem spółki.

W lutym 2018 r. Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności. Spółka zdecydowała wówczas o przystąpieniu do wyboru doradcy biznesowego do przeprowadzenia wybranego zakresu przeglądu.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)