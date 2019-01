4Mass chce kontynuować wysokie tempo wzrostu biznesu



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - 4Mass - specjalizujący się w produkcji i dystrybucji lakierów hybrydowych - planuje utrzymanie wysokiego tempa wzrostu wyników, poinformował prezes Sławomir Lutek.

"W okresie od I do III kwartału 2018 r. spółka osiągnęła zysk netto w wysokości ponad 0,77 mln zł, co stanowi wzrost o 231% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody spółki po pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. wynosiły 8,85 mln zł, natomiast w analogicznym okresie w 2017 roku utrzymały się na poziomie 3,57 mln zł, co stanowi wzrost o 148%. Chcemy utrzymać wysokie tempo rozwoju" - powiedział Lutek podczas uroczystości debiutu spółki na NewConnect.

Dodał, że obecność na giełdzie pozwoli zwiększyć rozpoznawalność firmy oraz jej marek w oczach kontrahentów i instytucji finansowych.

W ramach oferty prywatnej i publicznej, spółka pozyskała blisko 3 mln zł. Środki pozwoliły na rozbudowę sieci dystrybucji, prace nad systemem informatycznym, zwiększenie pozycji marek własnych 4Mass w kanale e-commerce, oraz rozbudowę parku maszynowego. Obecne moce produkcyjne firmy to 50 tys. sztuk lakierów dziennie na jednej zmianie.

4Mass jest 387. spółką notowaną na NewConnect i pierwszym debiutem na tym rynku w 2019 roku.

4Mass to spółka z branży kosmetycznej, działająca w segmencie produkcji i dystrybucji (zarówno detalicznej jak i hurtowej) produktów kosmetycznych z kategorii manicure i pedicure. Firma posiada marki własne - najbardziej rozpoznawalną jest Claresa, obecna na rynku od 2016 roku, a także Meggy - dostępna od października 2018. W portfolio 4Mass znajduje się również marka Stylistic, oferująca szeroki asortyment akcesoriów do pielęgnacji dłoni i stóp. Firma zajmuje się również wytwarzaniem lakierów hybrydowych oraz klasycznych na zlecenie swoich klientów, pod ich markami.

(ISBnews)