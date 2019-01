KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów w Chile i Kanadzie



Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów z tytułu zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda SCM w Chile, aktywów Zagłębia Sudbury (w tym kopalni Morrison, McCreedy i projektu Victoria) w Kanadzie oraz kopalni Franke w Chile na dzień 31 grudnia 2018 r., podała spółka.

"W wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej części tych aktywów" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym spółka zobowiązana jest przeprowadzić testy na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów z tytułu zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda SCM, aktywów Zagłębia Sudbury (w tym kopalni Morrison, McCreedy i projektu Victoria) oraz kopalni Franke.

"Dla pozostałych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testów" - czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)