Dera w Polsat News był pytany o wezwanie polskiego dyplomaty do irańskiego MSZ, które oficjalnie zaprotestowało przeciw planowanej na luty w Warszawie międzynarodowej konferencji na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza wpływów Iranu w tym regionie.

"Widać komuś przeszkadza ta konferencja" - powiedział prezydencki minister. "Jak mówi polskie powiedzenie: +uderz w stół, a nożyce się odezwą+, tak bym to na ten moment skomentował" - dodał. Jak zaznaczył, pokój na Bliskim Wschodzie jest w interesie innych państw. "Nie wolno doprowadzić do tego, żeby konflikty z Bliskiego Wschodu się rozprzestrzeniły, a takie niebezpieczeństwo istnieje i należy się cieszyć, że konferencja poświęcona właśnie temu zagadnieniu odbywa się właśnie w Polsce, że do Polski przyjadą ważni politycy, odpowiedzialni za politykę zagraniczną. Jest to w interesie Europy; naszej części świata na pewno" - podkreślił Dera.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin przypomniał zaś, że choć informacja o konferencji została przekazana w piątek przez stronę amerykańską i polską, to takie wydarzenia przygotowuje się dużo wcześniej i wymagają one pewnej poufności. "Bardzo dobrze, że taka konferencja się odbędzie. Jesteśmy częścią cywilizacji Zachodu i (...) brak pokoju na Bliskim Wschodzie jest (...) również naszym problemem" - ocenił.

"Przypomnę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat w różnych zamachach terrorystycznych, poczynając od World Trade Center w Nowym Jorku, poprzez zamachy w Europie, a także w wojnach, które trzeba było niestety wszcząć, zginęło kilkudziesięciu polskich obywateli, Polaków, i żołnierzy polskich" - dodał.

"Niestabilność na Bliskim Wschodzie to również nasz problem i warto o tym rozmawiać, jak szukać rozwiązań dla pokoju i większej stabilności w tym regionie świata. To w interesie całej naszej cywilizacji, całej cywilizacji Zachodu, również Polski. To, że ta konferencja odbywa się również w Polsce, wynika również z tego, że Polska jest bezpiecznym krajem i może bezpiecznie taką konferencję zorganizować" - podkreślił.

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty ocenił, że ta konferencja nie jest Polsce do niczego potrzebna. "Nie można organizować konferencji pokojowej i zaczynać jej od konfliktu, myślę, że to jest następny pomysł rządu (...), kiedy zostało to nieprzygotowane, nieprzedyskutowane i uważam, że jest to po prostu zlecenie przez Stany Zjednoczone określonego działania, a my w sposób bezrefleksyjny to realizujemy" - powiedział Czarzasty.

Podkreślił, że Stany Zjednoczone mają "określone interesy i używają instrumentalnie różnych krajów do tego, żeby je realizować". "Uważam, że Polska w tej sprawie jest wykorzystywana instrumentalnie" - powiedział szef SLD.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin odpowiadał, że w polskim interesie narodowym jest to, żeby na Bliskim Wchodzie było więcej stabilności i pokoju oraz żeby można było w ten rejon wejść z biznesem.

"I ta konferencja została ogłoszona jako konferencja wszystkich zainteresowanych stron w sprawie stabilności na Bliskim Wschodzie. A to, żeby Iran zinterpretował tę konferencję jako wrogą wobec siebie, to jest ich problem. My jesteśmy zainteresowani tym, żeby Iran do współpracy międzynarodowej wciągnąć, to jest bardzo piękna starożytna cywilizacja, która zasługuje na to, żeby współpracować z całym światem, my tam mamy interesy historyczne, również gospodarcze" - podkreślił wiceminister kultury.

Bartosz Arłukowicz (PO) ocenił, że "jak PiS bierze się za budowanie stabilizacji na Bliskim Wschodzie, to naprawdę pora się bać". "Wy nie jesteście w stanie zbudować stabilizacji, dobrych stosunków z Niemcami, Francją, Izraelem. Jak się teraz bierzecie za Bliski Wschód, z tego mogą być tylko kłopoty" - powiedział polityk PO.

Zdaniem Elżbiety Zielińskiej (Kukiz'15) konferencja nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie jest dowodem na to, że Polska realizuje nie lokalną politykę, lecz amerykańską. "Jeżeli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, to nie jest tylko polityka zaprowadzania pokoju, ale to jest polityka otwartych interesów gospodarczych, chociażby kwestia ropy" - powiedziała.

"Mam wrażenie, że realizujemy raczej interesy Stanów Zjednoczonych. Pytanie, jakie my będziemy z tego wynosili korzyści. Bo tak jak z wojny z Irakiem nie wynieśliśmy większych korzyści, tak mam wrażenie, że tutaj większych korzyści poprzez organizację tej konferencji również nie będziemy wynosić" - oceniła.

W siedzibie irańskiego resortu charge d'affaires ambasady Polski w Teheranie Wojciechowi Unoltowi powiedziano, że podjętą przez rząd Polski decyzję o byciu gospodarzem szczytu uważa się za "akt wrogości wobec Iranu". Usłyszał również, że Teheran może zdecydować się na działania odwetowe - poinformowała państwowa agencja irańska IRNA. W piątek za współorganizowanie z USA bliskowschodniej konferencji Polskę skrytykował także szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif. "Przypomnienie dla gospodarza/uczestników antyirańskiej konferencji: ci, którzy brali udział w ostatnim antyirańskim show USA, są albo martwi, albo zhańbieni, albo zmarginalizowani. Iran jest silniejszy niż kiedykolwiek" - napisał na Twitterze. Dodał, że "podczas gdy Iran ratował Polaków w czasie II wojny światowej, obecnie (Polska) jest gospodarzem rozpaczliwego antyirańskiego cyrku".

W piątek amerykański Departament Stanu i polskie MSZ poinformowały, że 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja ministerialna ws. budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wcześniej konferencję zapowiedział w rozmowie ze stacją Fox News sekretarz stanu Mike Pompeo, który mówił, że szczególna uwaga poświęcona zostanie wpływom Iranu w regionie Bliskiego Wschodu.(PAP)

autorzya: Martyna Olasz, Karol Kostrzewa