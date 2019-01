Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu w poniedziałek po południu. Trafił tam w niedzielę wieczorem po ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; jego stan był bardzo poważny, przeszedł kilkugodzinną operację.

"Wiadomości" TVP wyemitowały w poniedziałek materiał o śmierci Adamowicza, który został skrytykowany m.in. przez niektórych dziennikarzy w mediach społecznościowych. W materiale przypomniano wypowiedzi polityków opozycji, m.in lidera PO Grzegorza Schetyny, który powiedział: "Zmobilizować wszystkie pozytywne siły i wstrząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa PiS-owską szarańczę", czy wypowiedź b. prezydenta Bronisława Komorowskiego, który powiedział: "Trzeba czasami mieć odwagę i lać się dechą z takimi ludźmi".

Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, że w związku z materiałem w TVP zwrócił się w liście do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o zmiany w telewizji publicznej i odwołanie prezesa TVP Jacka Kurskiego.

"W reakcji na niewyobrażalną tragedię, jaką było morderstwo prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza, wczoraj na ulice polskich miast wyszły dziesiątki tysięcy naszych Rodaków z apelem o powstrzymanie fali nienawiści zalewającej Polskę. Zasiadając wieczorem przed telewizorami oczekiwali budowy poczucia wspólnoty i dodania otuchy. Zamiast tego, Telewizja Polska w swoim sztandarowym programie informacyjnym, zajęła się rozbijaniem narodowej solidarności" - napisał lider PSL w liście do Kaczyńskiego.

Jak dodał, po raz kolejny, obecne kierownictwo telewizji publicznej "uczyniło z +Wiadomości+ maszynę do dzielenia Polaków, wzbudzania wzajemnej nienawiści, szczucia naszych Rodaków na polityczną opozycję". "Nawiązując tym samym do najgorszych wzorców Dziennika Telewizyjnego, a po emisji wczorajszego programu – wręcz prześcigając ówczesną tubę komunistycznej propagandy" - ocenił Kosiniak-Kamysz.

"Nie ma i nie może być zgody na łamanie fundamentalnych zasad etyki dziennikarskiej w najważniejszym publicznym medium. Telewizja Polska winna służyć wszystkim Polakom. Musi obiektywnie informować i objaśniać świat w całej jego złożoności, biorąc pod uwagę całe spektrum poglądów naszego społeczeństwa. Ponad miliard złotych, który lada chwila popłynie z portfeli Polaków do budżetu telewizji, nie może zostać wykorzystany na propagowanie oszczerstw i nienawistnych kalumnii. Misją mediów publicznych musi być budowanie mostów porozumienia, a nie wznoszenie murów nienawiści" - oświadczył prezes PSL.

"Dlatego zwracamy się do Pana z apelem o spowodowanie natychmiastowego odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego. To ostatni moment na podjęcie decyzji, by wycofać się z polsko-polskiej wojny, do której każdego dnia nawołują +Wiadomości+" - dodał polityk.

Lider PSL podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie, że zwraca się też "o zmiany języka, o tłumaczenie rzeczywistości, o przedstawianie w telewizji publicznej wszystkich poglądów, o prezentowanie różnych stanowisk, o łączenie Polaków i godne przeżycie żałoby".

Zdaniem szefa ludowców tylko Jarosław Kaczyński może doprowadzić do tych zmian. "To jest ten moment, kiedy powinien to zrobić. Ja o to proszę prezesa Kaczyńskiego, po prostu proszę, bo to jest w interesie nas wszystkich, nie partii politycznych, ale to leży w interesie Polski" - mówił Kosiniak-Kamysz.

List prezesa PSL został umieszczony w internecie w formie petycji, pod którą każdy może się podpisać. (PAP)

(Planujemy kontynuację tematu)

autor: Edyta Roś