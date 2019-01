Mercor pozyskał w grudniu zamówienia warte ok. 26,2 mln zł, wzrost o 20% r: r



Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 26,2 mln zł w grudniu 2018 roku, co oznacza wzrost o 20% r/r, podała spółka. W całym roku 2018 grupa zdobyła kontrakty o łącznej wartości ok. 372,7 mln zł (+16,5% r/r), wartościowo o blisko 52,9 mln zł więcej r/r.

W okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2018/19 (czyli od kwietnia do grudnia 2018) wartość zamówień grupy wzrosła o 16,5% do 293,5 mln zł, podano również.

"Mamy dużą liczbę kontraktów do zrealizowania, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. 2018 rok to kolejny rok, w którym notujemy dwucyfrowe wzrosty wartości zamówień. Jest to dla nas tym bardziej satysfakcjonujące, że baza porównawcza jest wysoka" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.



