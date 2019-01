Vantage ma umowę na działkę Wrocławiu za 7,05 mln zł pod ok. 150 mieszkań



Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Vantage Development, Mieszkania XX ma umowę kupna działki o powierzchni 0,7758 ha przy ulicy Buforowej we Wrocławiu za 7,05 mln zł, podał Vantage Development. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwoli na budowę około 150 lokali mieszkalnych.

"17 stycznia 2019 roku jednostka zależna od emitenta - VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XX sp. k. z siedzibą we Wrocławiu zawarła z osobami fizycznymi przyrzeczoną umowę przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości, zlokalizowanej przy ulicy Buforowej we Wrocławiu o powierzchni 0,7758 ha, za łączną cenę 7,05 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2018 r. sprzedała 824 lokale.

