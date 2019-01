Hawe Telekom nadal w procesie restrukturyzacji i bliżej układu z wierzycielami



Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy postanowił uchylić zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego Hawe Telekom oraz postanowienie sędziego – komisarza z dnia 25 lipca 2018 roku w przedmiocie stwierdzenia nie przyjęcia układu i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, podała spółka. Prezes Hawe Telekom Paweł Paluchowski jest przekonany, że w tym roku dojdzie do układu z wierzycielami.

„Sąd podjął taką decyzję rozpatrując zażalenia spółki i wierzyciela - Grupy Lotos. Tym samym wcześniejsza decyzja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego w Hawe Telekom stała się nieważna. Sytuacja w spółce się stabilizuje, a zarząd z wierzycielami prowadzi intensywne rozmowy na temat przyszłości firmy" - czytamy w komunikacie.

W opinii zarządu, decyzja sądu odwoławczego oznacza konieczność powtórzenia głosowania układu. Pozwoli to także na przyśpieszenie stabilizacji sytuacji w spółce, co będzie także efektem prowadzonych ostatnio rozmów zarządu z wierzycielami.

„Jestem przekonany, że w obecnych realiach decyzja sądu odwoławczego przyśpieszy zawarcie układu z wierzycielami. W mojej ocenie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do znaczącego zbliżenia się stanowisk zarządu oraz największych wierzycieli w zakresie sposobu restrukturyzacji poprzez wprowadzenie do spółki inwestora, który spłaciłby znaczącą cześć długu i zapewnił Hawe Telekom środki na dalsze inwestycje. Spółka będąca w sanacji rozwija swoją działalność operacyjną, obsługuje kontrakty zawarte z klientami i - co najważniejsze -poszerza możliwości swojej ogólnopolskiej sieci światłowodowej. Jestem przekonany, że te fakty dostrzegają nasi wierzyciele i inni interesariusze, co ułatwia prowadzenie rozmów. Przed nami kolejne negocjacje i kolejne głosowanie. Jestem przekonany, że w tym roku doprowadzimy do układu"- skomentował prezes Hawe Telekom Paweł Paluchowski, cytowany w komunikacie.

W opinii zarządu, Hawe Telekom jest w lepszej sytuacji finansowo-rynkowej niż na początku procesu restrukturyzacji. Spółka realizując długoterminową strategię generuje dodatnie przepływy pieniężne z prowadzonej działalności, a w ciągu kilku ostatnich miesięcy przeprowadziła kolejne inwestycje m.in. w uzbrojenie infrastruktury w dodatkowy kabel światłowodowy, a także system transmisyjny i system nadzoru sieci Fiber Doctor, podano także.

Hawe Telekom jest właścicielem nowoczesnej ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości ponad 4 tys. km, w ramach której świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do Internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych ponad 100 krajowym oraz międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym.

(ISBnews)