Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 52,70 USD za baryłkę, po zwyżce o 1,21 proc.

Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 61,85 USD za baryłkę, po wzroście ceny o 1,10 proc.

Dla rynków najważniejszą kwestią pozostaje to, jak kraje OPEC+, które zawarły w grudniu 2018 r. umowę o zmniejszeniu dostaw ropy w I połowie 2019 r. o 1,2 mln b/d, będą się wywiązywać z tego postanowienia.

W grudniu 2018 r., jeszcze przed wejściem w życie postanowienia o zmniejszeniu produkcji ropy przez OPEC, kraje kartelu ograniczyły produkcję ropy najmocniej od niemal 2 lat.

Dostawy ropy z 14 krajów OPEC spadły w XII o 751 tys. baryłek dziennie, z czego połowa przypadła na Arabię Saudyjską - wynika z danych Sekretariatu OPEC.

To najmocniejsza redukcja dostaw ropy z OPEC, od kiedy kartel w 2017 r. uzgodnił poprzednią rundę cięć dostaw ropy.

Saudyjczycy zmniejszyli produkcję ropy w XII o 468 tys. baryłek dziennie - do 10,55 mln b/d.

Arabia Saudyjska ograniczyła też w ub. tygodniu dostawy ropy do amerykańskich rafinerii o 1/3 - do 684.000 baryłek dziennie, podczas gdy tydzień wcześniej dostawy saudyjskiego surowca do USA wyniosły ponad 1 mln b/d.

Z kolei Rosja zamierza do kwietnia wywiązać się z postanowienia o mniejszej produkcji ropy - tak zapowiedział wiceminister energii Rosji Paweł Sorokin.

Tymczasem produkcja ropy w USA rośnie na potęgę - w ub. tygodniu wzrosła ona o 200 tys. baryłek i wynosiła 11,9 mln baryłek dziennie - wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych Departamentu Energii USA (DoE).

To najwyższy poziom produkcji ropy w USA, od kiedy DoE rozpoczął publikację danych w 1983 r.

Ropa w USA drożeje już 3. tydzień z rzędu. Łącznie surowiec zyskał 16 proc. To najdłuższa tygodniowa seria wzrostowa cen WTI od października 2018 r. (PAP Biznes)