AccorHotels: W wezwaniu na akcje Orbisu złożono zapisy na ok. 33,1% akcji



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - W wezwaniu AccorHotels na akcje Orbisu inwestorzy złożyli zapisy na ok. 15,3 mln akcji, stanowiących ok. 33,1% w kapitale zakładowym spółki, podał Accor.

"Zgodnie ze wstępnymi wynikami wezwania, inwestorzy złożyli zapisy na około 15,3 miliona akcji Orbisu po cenie 95,0 zł za jedną akcję i o łącznej wartości 1 450 milionów zł (tj. 337 milionów euro), stanowiących około 33,1% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Orbisu" – czytamy w komunikacie.

Zawarcie transakcji nabycia akcji przez AccorHotels nastąpi w środę 23 stycznia 2019 r. Rozliczenie wezwania nastąpi w poniedziałek 28 stycznia 2019 r.

"Po rozliczeniu wezwania, z zastrzeżeniem ostatecznego potwierdzenia liczby akcji objętych zapisami złożonymi przez inwestorów w odpowiedzi na wezwanie, AccorHotels będzie posiadać bezpośrednio i pośrednio 85,8% akcji w kapitale zakładowym Orbisu" – czytamy dalej.

Pod koniec listopada 2018 r. AccorHotels ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21 800 593 akcji Orbisu, których nie posiadał w dniu ogłoszenia, stanowiących 47,31% kapitału zakładowego Orbisu i ogólnej liczby głosów, po cenie 87 zł za jedną akcję. W styczniu 2019 r. cena w wezwaniu została podniesiona do 95 zł za akcję.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.

(ISBnews)