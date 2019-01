Ultimate Games miał szacunkowo 2,07 mln zł netto w 2018, liczy na poprawę w br.



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Ultimate Games miał szacunkowo 4,68 mln zł przychodów i 2,07 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka. Spółka liczy na znaczące zwiększenie wyników w 2019 roku, poprzez rozszerzenie portfolio wydawniczego.

„Zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu emitenta, szacunki wybranych wyników finansowych spółki za 2018 rok przedstawiają się następująco:

- Przychody: 4,68 mln zł;

- Zysk brutto: 2,41 mln zł;

- Zysk netto: 2,07 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Powyższe wyniki finansowe aktualnie podlegają weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zarząd spółki zaznacza, iż prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego za 2018 rok nastąpi 14 marca 2019 roku, podano także.

Spółka liczy na znaczące zwiększenie wyników w 2019 roku, poprzez rozszerzenie portfolio wydawniczego. W tym roku planowany jest także debiut na głównym parkiecie GPW, podkreślono w informacji spółki.

W ubiegłym roku trwały prace nad stworzeniem nowych produkcji, a większość przychodów i zysków przyniosły gry wędkarskie, takie jak Ultimate Fishing Simulator w wersji na PC i Mobile.

„Rok 2018 to była dla nas okresem intensywnej pracy nad nowymi produkcjami. Natomiast na bieżący rok planujemy prawdziwą ofensywę, chcąc wydać ponad 50 gier na kilka popularnych platform. Kluczowe tytuły powinny zadebiutować w II półroczu 2019 roku i właśnie wtedy powinien być dostrzegalny istotny wzrost wyników finansowych spółki. W tym właśnie okresie na zyski będą miały wpływ także przychody z premier gier na Nintendo Switch, wydanych w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku" – powiedział CEO Ultimate Games Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Zarząd spółki planuje rok do roku wykazywać stałe wzrosty w wynikach finansowych. Porównując 2017 rok z rokiem ubiegłym, Ultimate Games udało się osiągnąć 500% wzrostu zysku netto. W najbliższych planach spółki, oprócz przeniesienia się z NewConnect na rynek główny GPW, znajduje się także podpisanie wielu kolejnych umów i wydawanie dużej ilości nowych gier, podano także.

„Rynek gier komputerowych jest bardzo nieprzewidywalny i niezbyt łaskawy. My jednak mamy wysoko postawione cele i będziemy dążyć do zwiększenia i zróżnicowania naszego portfolio. Liczymy, że wśród tak dużej ilości gier uda nam się znaleźć choćby jeden hit o potencjale takim jak Car Mechanic Simulator czy House Flipper" – dodał Zawadzki.

W 2019 roku Ultimate Games zamierza wydać ponad 50 gier, zarówno nowe produkcje, jak i porty wydanych już produkcji na nowe platformy. Wśród nich znajdują się między innymi Phantom Doctrine (Nintendo Switch), Professional Fishing (Mobile), Unlucky 7 (PC), Woodzone (PC) czy Deadliest Catch: The Game (PC), tworzone w ścisłej współpracy z Discovery Channel. Rok ten zapowiada się więc dla spółki rekordowo, zarówno pod kątem liczby tytułów, jak i (mamy nadzieję) związanych z ich wydaniem przychodów oraz zysków, wymieniono w informacji.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)