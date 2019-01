Prajsnar: wzrost liczby oddanych mieszkań w 2018 roku to efekt nowych inwestycji w 2016

Źródło: PAP

Wzrost w 2018 roku łącznej liczby mieszkań oddanych do użytkowania to efekt nowych inwestycji z 2016 roku - zauważył Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Jak podał GUS, liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w ubiegłym roku o 3,6 proc. w porównaniu do roku 2017.