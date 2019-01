"W sytuacji, gdy Europa znajduje się na szczególnie krytycznym etapie, przygniatana ciężarem napływu imigrantów i niezdolna do prowadzenia wspólnej i solidarnej strategii politycznej, zasadne jest kwestionowanie skuteczności polityki globalnej podjętej na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie państw członkowskich" - napisał włoski premier w komunikacie.

"Ten spór nie stawia pod znakiem zapytania naszej historycznej przyjaźni z Francją, ani z narodem francuskim. Stosunki te pozostają silne i stabilne pomimo wszelkich sporów politycznych" - podkreślił.

W poniedziałek francuski MSZ wezwał ambasador Włoch w Paryżu Teresę Castaldo po wypowiedzi włoskiego wicepremiera Luigiego Di Maio, który oskarżył Francję o "zubożanie Afryki" i "pogłębianie kryzysu imigracyjnego". We wtorek włoski wicepremier i szef MSW Matteo Salvini oskarżył Francję, że nie robi nic, aby doprowadzić do pokoju w Libii. Dodał, że ma nadzieję, że Francuzi będą mogli "uwolnić się od bardzo złego prezydenta", a szanse na to wiążą się z wynikami wyborów europejskich pod koniec maja.

"Jestem blisko, z całego serca i w całej mojej pracy, z narodem francuskim, z milionami mężczyzn i kobiet, którzy mieszkają we Francji i mają bardzo zły rząd i bardzo złego prezydenta Republiki" - dodał Salvini na nagraniu wideo na swej stronie na Facebooku.

Od dojścia we Włoszech do władzy w czerwcu 2018 skrajnej prawicy sprzymierzonej z antysystemowym Ruchem stosunki między Paryżem i Rzymem są mocno napięte. Di Maio, lider Ruchu Pięciu Gwiazd, i Salvini, szef współrządzącej Ligi, wyrażali swoje poparcie dla "żółtych kamizelek", oddolnego ruchu, który od listopada ubiegłego roku wstrząsa prezydenturą Emmanuela Macrona we Francji. (PAP)

