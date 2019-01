Premier Viktor Orban przekazał we wtorek w Budapeszcie dokument informujący o tej pomocy nuncjuszowi apostolskiemu w Syrii kardynałowi Mario Zenariemu. Fundusze zostały wyasygnowane w ramach programu "Hungary Helps" na szpital św. Ludwika w Aleppo oraz szpitale francuski i włoski w Damaszku.

Przekazując dokument, Orban podkreślił, że Węgry są zaangażowane w pomoc potrzebującym społecznościom i rodzinom na Bliskim Wschodzie i chciałyby przyczynić się do złagodzenia katastrofy humanitarnej spowodowanej wojną w regionie. Dodał, że nie należy sprowadzać problemów do Europy, tylko pomagać tam, gdzie się one pojawiły.

Kardynał Zenari podkreślił ze swej strony, że „przemoc w Syrii dotyka przede wszystkim mniejszości, a zwłaszcza chrześcijan, a wśród nich w największym stopniu cierpią najbardziej bezbronni, czyli kobiety i dzieci”.

Zaznaczył, że „znaczna część domów jest uszkodzona, a co trzecia szkoła zniszczona; połowa szpitali przestała istnieć lub jest nie do użytku”. Nuncjusz podkreślił przy tym, że dzięki pomocy międzynarodowej tamtejsze szpitale chrześcijańskie leczą nie tylko chorych chrześcijan, ale także muzułmanów.

