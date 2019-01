KGHM otworzył centrum sterowania i monitoringu w ZG Lubin



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedż otworzył centrum sterowania i monitoringu - Control Room - w Zakładach Górniczych "Lubin", podała spółka. Zarządzanie procesami produkcyjnymi zostało przeniesione z dołu kopalni na powierzchnię.

"Control Room to nowoczesne centrum dowodzenia, w którym zintegrowano różne systemy wspierające funkcjonowanie kopalni. Obecność służb dyspozytorskich w jednym miejscu pozwala na szybkie diagnozowanie i odpowiednie reagowanie. Ma to znaczenie podczas normalnego trybu pracy, ale jest szczególnie ważne w sytuacjach awaryjnych, czy podczas prowadzenia akcji ratowniczej" - czytamy w komunikacie.

W centrum sterowania pracownicy kopalni zyskują szeroki dostęp do informacji kluczowych dla produkcji, w tym pracy oddziałów górniczych, ciągów transportowych i wysypów, również tych zlokalizowanych w szczególnie trudnych warunkach górniczych.

"Kopalnia Lubin zyskuje drugą młodość dzięki wprowadzanym nowym technologiom. Nasze inwestycje w systemy 4.0 nie są przypadkowe. Nowoczesność jest niezbędna dla stabilnego rozwoju i przyszłości Polskiej Miedzi. W naszej strategii stawiamy na e-przemysł, dlatego w zakładach produkcyjnych KGHM wdrażamy najnowsze rozwiązania, które usprawniają zarządzanie, a w efekcie podnoszą efektywność całej firmy. Pod tym względem możemy się ścigać ze światem" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

"Zdalna kontrola i zarządzanie procesem technologicznym oraz utrzymaniem ruchu w kopalni ogranicza koszty eksploatacji systemów produkcyjnych, ale przede wszystkim wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Wszystkie istotne parametry pracy są rejestrowane, archiwizowane i poddawane analizie, co umożliwia bieżącą i okresową ocenę efektywności transportu poziomego pod względem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym" - dodał wiceprezes ds. produkcji Radosław Stach.

Celem budowy dyspozytorni była optymalizacja pracy przenośników taśmowych i odstawy urobku na dole kopalni. Wprowadzony system zarządzania traktuje transport rudy jako jeden proces. W dalszej perspektywie obejmie on również dołowy transport szynowy.

"Dotychczas monitoring wizyjny i parametrów przenośników taśmowych na dole kopalni był rozproszony. Służby taśmowe zarządzały przenośnikami na poszczególnych rejonach z lokalnych centrów sterowania. Nie było natomiast systemu, który udostępniłby w jednym miejscu, w sposób zintegrowany i przejrzysty, wszystkie informacje pozyskiwane z przenośników taśmowych oraz dał możliwość ich sterowania" - wyjaśnił dyrektor naczelny Zakładów Górniczych "Lubin" Dariusz Jach.

Utworzenie Control Room wiązało się z budową układów adaptacyjnych w systemach sterowania i komunikacji wszystkich 53 przenośników taśmowych ZG "Lubin" oraz szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej, która służy właściwemu funkcjonowaniu urządzeń automatyki, łączności, systemów wizyjnych i diagnostycznych. Control Room uwzględnia również pomieszczenia dla kierownika akcji, sztabu akcji, dyspozytorów górniczych i taśmowych, a także zaplecza techniczne, w tym nowoczesną serwerownię, oraz pokoje dla obsługi, serwisantów i administratorów systemów teleinformatycznych. Nowoczesna dyspozytornia centralnego sterowania i stałego monitoringu taka jak Control Room funkcjonuje również w kopalni Polkowice-Sieroszowice, podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)