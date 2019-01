54-letni Karinsz, profesor lingwistyki, obywatel Łotwy i USA, jest członkiem centroprawicowej partii Jedność.

W wyniku październikowych wyborów do 100-osobowego Sejmu weszli przedstawiciele siedmiu ugrupowań. Jedność zdobyła najmniej, tj. osiem miejsc.

Najwięcej mandatów wywalczyła Socjaldemokratyczna Partia "Zgoda", ciesząca się popularnością wśród rosyjskojęzycznej mniejszości łotewskiej. Ugrupowanie to pozostaje jednak w opozycji, co, jak zaznacza Associated Press, świadczy o napiętych stosunkach pomiędzy Łotyszami i rosyjskojęzyczną społecznością.

Oprócz "Zgody" w skład gabinetu nie wszedł też Związek Zielonych i Rolników.

Nowy premier zapowiedział, że celem jego gabinetu będzie walka z korupcją i oczyszczenie łotewskiego systemu finansowego, obarczonego skandalami związanymi z praniem pieniędzy.

Poprzednie próby sformowania rządu zakończyły się niepowodzeniem - najpierw partnerów do koalicji nie pozyskała "Zgoda", a następnie poparcia posłów nie otrzymali Janis Bordans i Aldis Gobzems z ugrupowania "Do Kogo Należy Państwo".

Agencja informacyjna BNS podała, że był to najdłuższy proces formowania łotewskiego rządu od 1991 roku. (PAP)