PGE: Blok nr 5 w Elektrowni Opole pomyślnie przeszedł I fazę optymalizacji



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Blok nr 5 w Elektrowni Opole pomyślnie przeszedł pierwszą fazę optymalizacji parametrów pracy, rozpoczętą 15 stycznia pierwszą synchronizacją z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, i po raz pierwszy blok pracował mocą 680 MW, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

"Realizacja inwestycji bloku nr 5 w Elektrowni Opole to ważny projekt dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla odbiorców. Synchronizacja bloku jest wyrazem dbałości rządu o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja wpisuje się w kierunek rozwoju sektora energetycznego, który przedstawiliśmy w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

"Optymalizacja pracy bloku nr 5 idzie zgodnie z planem. Dzisiaj blok osiągnął moc 680 MW i już okazał się niezbędny w systemie. Na prośbę Polskich Sieci Elektroenergetycznych wydłużamy testy na tym poziomie do jutra" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski.

Na obecnym etapie realizacji inwestycji wszystkie urządzenia, algorytmy pracy układów, jak również instalacje bloku nr 5, poddawane są szczegółowemu sprawdzeniu i modyfikacjom w celu zachowania zapisanych w kontrakcie parametrów technicznych pracy jednostki, szczególnie w zakresie emisyjności i sprawności bloku. Blok pracuje teraz z różnymi obciążeniami, które są determinowane ruchem regulacyjnym. Głównym zadaniem procesu optymalizacji jest osiągnięcie znamionowej mocy bloku 900 MW. Cel ten został już zrealizowany w 80%, podano także.

"Po pełnej optymalizacji, wykonana zostanie próba odbiorcza dla PSE i pomiary gwarancyjne oraz przeprowadzenie 30-dniowego testu nieprzerwanej pracy. Po zakończeniu realizacji tych poszczególnych zadań, będziemy już mogli spokojnie planować oddanie bloku do eksploatacji, które zgodnie z aneksowanym kontraktem ma nastąpić do 15 czerwca br." - powiedział p.o. prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Norbert Grudzień.

Drugi z nowo budowanych bloków - nr 6 - również jest już w końcowej fazie realizacji. Obecnie trwa proces zimnego rozruchu. Realizowane są ponadto intensywne prace przygotowawcze, zmierzające do rozpoczęcia procesu chemicznego czyszczenia (trawienia) kotła nr 6. Układy elektryczne przygotowywane są natomiast do podania napięcia z KSE na transformatory wyprowadzenia mocy z bloku nr 6, podano także w materiale.

Po przekazaniu do eksploatacji nowych jednostek o łącznej mocy 1800 MW Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8% obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie z Grupy PGE i należących do Enei Kozienicach. Do produkcji energii wykorzystywać będzie węgiel kamienny pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej w ilości około 4 mln ton rocznie.

Inwestycja o wartości 11,6 mld zł realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Zgodnie z harmonogramem, przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji nastąpi do 15 czerwca 2019 roku, a bloku nr 6 niecałe cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 roku.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)