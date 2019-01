Bank Pekao i Synerise nawiązały współpracę na rzecz cyfryzacji społeczeństwa



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Bank Pekao i Synerise, przy współpracy z Microsoft, nawiązały strategiczne partnerstwo, którego celem są projekty edukacji uczniów i nauczycieli oraz wsparcie cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw, podał bank.

"Strategiczne partnerstwo Banku Pekao z firmą Synerise, która stworzyła innowacyjną platformę zaawansowanych usług analitycznych opartych o sztuczną inteligencję (AI), ma na celu rozwój cyfryzacji społeczeństwa. Proces ten jest możliwy dzięki edukacji oraz udostępnianiu najnowocześniejszych technologii i rozwiązań analitycznych służących bankowi, a także jego klientom. Microsoft zapewnia potrzebne do realizacji programu zaplecze technologiczne" - czytamy w komunikacie.

Pierwszym obszarem rozpoczętej współpracy jest AI Schools & Academy, program kształcenia dzieci i młodzieży z zakresu sztucznej inteligencji. Ma on inicjować projekty edukacyjne budujące cyfrową świadomość i kompetencje wśród uczniów oraz ich nauczycieli. W ramach programu sfinansowane zostaną zajęcia dodatkowe w 1 500 szkołach i przedszkolach. Pozwolą uczniom rozwijać swoje umiejętności, poszerzać zakres zainteresowania nowymi technologiami, a także aktywizować kadrę nauczycielską do rozwoju swoich kompetencji, podano także.

Rolą banku w programie będzie stworzenie uczestnikom możliwości wykorzystania w praktyce nabytych umiejętności poprzez udział w konkursach, hackathonach oraz stażach, wyjaśniono.

"Utrzymanie szybkiego wzrostu gospodarczego wymaga zbudowania trwałej i długoterminowej przewagi konkurencyjnej opartej o produktywność, dostępność wykształconych kadr oraz szerokie zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii - w szczególności w obszarach analityki danych oraz sztucznej inteligencji. Edukacja w tym zakresie to kluczowy element rozwoju cyfrowego społeczeństwa oraz przewagi konkurencyjnej gospodarki, które aktywnie chcemy wspierać" - powiedział prezes Pekao Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Drugi obszar rozpoczętej współpracy Banku Pekao i Synerise to inicjatywy mające wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w wykorzystaniu szansy, jaką daje cyfryzacja oraz zaawansowane rozwiązania dotyczące analityki danych. Innowacyjne wykorzystanie możliwości Platformy Synerise pozwoli na udostępnienie przedsiębiorcom narzędzi, dostępnych dotychczas głównie dla większych firm, czytamy dalej.

"Wspólnie z naszymi partnerami chcemy tworzyć i popularyzować innowacyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pomagające im w cyfrowym rozwoju. Budujemy również najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie analityki danych oraz sztucznej inteligencji, które dzięki bardzo dobrej znajomości potrzeb klientów przez Bank Pekao oraz bogatemu doświadczeniu w zakresie kreowania nowych usług, pozwalają tworzyć wspólnie unikalny w świecie finansów model oferty cyfrowej" - dodał prezes Synerise Jarosław Królewski.

