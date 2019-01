Prezydent w trakcie konferencji z polskimi dziennikarzami odniósł się również do swojego spotkania z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem oraz wysoką komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet.

Duda ocenił, że jest duży potencjał wymiany handlowej między Polską a Brazylią, a szanse na jego zwiększenie były jednym z tematów czwartkowej rozmowy z prezydentem Brazylii. W tym kontekście podkreślił, że obecnie na przeszkodzie stoi brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między oboma krajami. Poinformował również, że zaprosił prezydenta Brazylii do wizyty w Polsce.

Prezydent zaznaczył, że ostatnia wizyta brazylijskiego szefa państwa w Polsce miała miejsce w 2002 r. "Pan prezydent (Jair Bolsonaro) przyjął moje zaproszenie. Nasi współpracownicy będą się starali, mam nadzieję, jeszcze na ten rok ułożyć. Zaproponowałem, żeby ta wizyta była połączona z forum gospodarczym polsko-brazylijskim, żeby spotkali się nasi biznesmeni, żeby o kwestiach współpracy gospodarczej mogli bezpośrednio ze sobą dyskutować" - powiedział prezydent.

"Mam nadzieję, że do tego czasu umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie przez nasze rządy wspólnie opracowana i będzie można ją do tego czasu podpisać i że zostanie ona wprowadzona życie, ułatwiając obrót handlowy, relacje gospodarcze, które dzisiaj przez jej brak są utrudnione" - dodał.

Duda był także pytany o sytuację w Wenezueli, gdzie przewodniczący demokratycznie wybranego parlamentu Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. Prezydent USA Donald Trump, a także m.in. prezydent Brazylii uznali Guaido za tymczasowego prezydenta.

Duda podkreślił, że w trakcie rozmowy Bolsonaro szczegółowo opisał mu obecną sytuację w Wenezueli. "To była rzeczywiście dla mnie bardzo interesująca ocena, bo to jest ocena doświadczonego polityka, który patrzy na to, można powiedzieć, z wewnątrz" - mówił.

Prezydent poinformował również, że rozmawiał o sytuacji w NATO z szefem Sojuszu Jensem Stoltenbergiem.

"Obydwaj skonstatowaliśmy, że jest ona dużo lepsza, niż była jeszcze kilka lat temu. NATO jest dzisiaj sojuszem, który pokazał swoją żywotność. Te twarde postanowienia, które zostały podjęte w Walii, ale przede wszystkim na szczycie NATO w Warszawie, zmieniły zupełnie postrzeganie NATO w naszych współczesnych czasach" - mówił Duda.

Jak ocenił, Sojusz, rozmieszczając siły na wschodniej flance, pokazał swoją zdolność do podejmowania decyzji i działań, i "pokazuje, że cały czas dostosowuje się do zmieniających się warunków bezpieczeństwa".

"Dyskutowaliśmy również o wydatkach na obronność, gdzie my jako państwo spełniamy wszystkie swoje zobowiązania i to jest na pewno nasz powód do dumy, że jesteśmy państwem, które pokazuje, że traktuje kwestie bezpieczeństwa i obronności bardzo poważnie" - relacjonował prezydent.

Jak zaznaczył Duda, tematem rozmowy z szefem NATO był również udział polskich wojsk w misjach międzynarodowych Sojuszu, w tym możliwość zwiększenia obecności polskich żołnierzy w Iraku "poprzez wysłanie tam misji szkoleniowej (...), a więc kilku żołnierzy i oficerów, którzy będą szkolili tamtejsze wojska". "To jest do przedyskutowania. Powiedziałem, że przedyskutuję tę kwestię z ministrem obrony narodowej, oczywiście z premierem. Jest to jakaś propozycja ze strony sekretarza generalnego" - dodał.

Prezydent, pytany, czy rozmawiał ze Stoltenbergiem na temat możliwości wyjścia USA z NATO, odpowiedział, że Stoltenberg - podobnie jak on - patrzy na tę kwestię jako "taktykę" prezydenta Trumpa.

Prezydent Duda poinformował, że w czwartek spotkał się wysoką komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet.

"Przede wszystkim dyskutowaliśmy o kandydaturze Polski do Rady Praw Człowieka ONZ na lata 2020-22. Mamy nadzieję, że Polska zostanie do tej Rady wybrana" - powiedział.

Jak dodał, podczas tego spotkania poruszono też kwestię polityki, którą dziś w zakresie pomocy humanitarnej prowadzi Polska. "Mówiłem o działaniach podejmowanych w tym zakresie przez polski rząd. O tym, że jest specjalna minister ustanowiona ds. współpracy w tym zakresie, i przede wszystkim ta współpraca ma charakter pomocy na Bliskim Wschodzie, wsparcia dla chrześcijan" - relacjonował prezydent.

Prezydent, pytany, czy w trakcie spotkań z przedsiębiorcami pojawiły się jakieś obietnice inwestycji zagranicznych w Polsce, odpowiedział, że pojawiły się konkretne propozycje.

"To były zapowiedzi konkretnych inwestycji w Polsce, także jeżeli chodzi o energię odnawialną" - mówił.

"To jest oczywiście kwestia przyszłych perspektyw, decyzji, które będzie podejmowało Ministerstwo Energii" - dodał.

49. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się od 22 do 25 stycznia. Do szwajcarskiego kurortu pod koniec stycznia co roku zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi największych firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści. Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje kolacje i panele dyskusyjne dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych. Tematem przewodnim tegorocznego forum jest Globalizacja 4.0.