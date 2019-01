Poznań: Do 15 marca można składać wnioski w programie Kawka Bis

Źródło: PAP

Do 15 marca można składać wnioski o dofinansowanie z programu Kawka Bis, na likwidację palenisk węglowych, na drewno, brykiety lub innego typu biomasę, w tym piece i kotły. Wysokość wsparcia wynosi do 80 proc., zaś dla przedsiębiorców do 65 proc. kosztów kwalifikowanych netto.