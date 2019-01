Archicom planuje sprzedaż 1300-1600 mieszkań i przekazanie 1500-1600 w 2019 r.



Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Grupa Archicom planuje osiągnąć w 2019 r. wynik sprzedaży na poziomie 1300-1600 mieszkań

i przekazać swoim klientom 1500-1600 lokali, podała spółka.

"Cały czas obserwujemy rozwój sytuacji rynkowej. Z perspektywy ostatnich 12 miesięcy możemy rozważać różne scenariusze, dlatego w ocenie zarządu Grupy Archicom prezentowanie celów na 2019 r. w oczekiwanych przedziałach najlepiej obrazuje nasze oczekiwania. Realizacja zakładanych celów będzie możliwa dzięki wykorzystaniu pozycji lidera na rynku wrocławskim, a także dywersyfikacji geograficznej i przygotowaniu oferty dopasowanej do potrzeb lokalnych rynków. W aktualnej ofercie mamy mieszkania w kilkunastu projektach, o różnym etapie zaawansowania. Czynnikiem, który będzie nas wspierał w realizacji zakładanych celów, jest spory udział w naszej ofercie mieszkań gotowych do odbioru. W 2019 r. będzie blisko 500 lokali, które cieszą się obecnie dużą popularnością wśród klientów" - powiedział prezes Krzysztof Andrulewicz, cytowany w komunikacie.

W 2018 r. Grupa Archicom sprzedała łącznie 1 370 lokali, czyli o 4,3% mniej niż w 2017 r. Deweloper przekazał klientom rekordową liczbę 1 329 mieszkań, co oznacza wzrost o 41,1% r/r, podano również.

"Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu oraz w pozostałych miastach, gdzie działa grupa kapitałowa Archicom S.A., charakteryzuje się w ostatnich kwartałach spowolnieniem sprzedaży spowodowanym przez czynniki podażowe, ale również zmiany po stronie popytu. Rosnące ceny mieszkań są wynikiem sytuacji na rynku wykonawców, w tym szczególnie podaży pracy. Sytuacja taka może się utrzymywać w roku 2019. [...] Grupa kapitałowa Archicom S.A. będzie kontynuować prowadzenie działalności komercyjnej, dopasowując ofertę do zmieniających się potrzeb najemców i poszukując możliwości realizacji nowych opłacalnych przedsięwzięć. Ponadto grupa kapitałowa Archicom S.A. analizuje możliwość rozwoju działalności w zakresie posiadanej wiedzy i zasobów, pozostając cały czas blisko obecnej podstawowej działalności" - czytamy dalej.

Grupa realizuje aktualnie kilkanaście projektów mieszkaniowych we Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Poznaniu oraz Trójmieście. W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnych etapów realizowanych obecnie inwestycji oraz rozpoczęcie nowych projektów, w tym m.in. inwestycji w Krakowie. Bank gruntów umożliwia realizację inwestycji na łącznie około 5 500 mieszkań, podsumowano.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)