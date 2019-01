PKP Cargo skorzystało z opcji na zakup 5 lokomotyw Vectron za ok. 112 mln zł



Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - PKP Cargo zdecydowało o skorzystaniu z opcji na zakup pięciu wielosystemowych lokomotyw Vectron od Siemens Mobility za ok. 112 mln zł (wraz z utrzymaniem pojazdów), podała spółka. Lokomotywy będą przeznaczone do tras międzynarodowych w korytarzu północ-południe. Pierwsze lokomotywy zostaną przekazane przewoźnikowi w połowie roku.

"Kupując wielosystemowe lokomotywy Vectron, realizujemy strategię rozwoju Grupy PKP Cargo, której jednym z celów jest zdobycie przez nas pozycji lidera na rynku państw Trójmorza, przez które przebiega europejski korytarz północ-południe. Ten zakup jest również odpowiedzią na potrzeby rynku i dynamicznie rosnącego przewozu intermodalnego, którego roczna procentowa dynamika w ostatnich kilku latach była zawsze dwucyfrowa" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

Lokomotywy Vectron MS przeznaczone do ruchu towarowego dysponują mocą 6,4 MW, mają prędkość maksymalną 160 km/h i są wyposażone w system ETCS. Posiadają homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Rumunię i Węgry, przy czym pojazdy z platformy Vectron mają możliwość kursowania aż w 18 europejskich krajach, podano także.

"Cieszymy się, że produkt spełnił oczekiwania, a klient zdecydował się na powiększenie swojej floty. Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach. Dzięki nim PKP Cargo z pewnością może budować przewagę konkurencyjną nie tylko w Polsce, ale i całej Europie" - powiedział prezes Siemens Mobility Krzysztof Celiński.

We wrześniu 2015 r. PKP Cargo kupiło 15 lokomotyw Vectron MS z prawem do zakupu kolejnych pięciu pojazdów.

W ciągu kilku lat firma Siemens Mobility sprzedała 41 klientom ponad 800 Vectronów. Dostarczone pojazdy pokonały już blisko 170 mln km. W naszym kraju Vectrony jeżdżą w barwach PKP Cargo, DB Cargo Polska, a także Lotos Kolej (wydzierżawione od Industrial Division). Łącznie w Polsce zostały zakupione 44 lokomotywy Vectron, podano także.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Siemens Mobility to spółka córka w grupie Siemens AG. Jej portfolio w głównej mierze opiera się na taborze kolejowym, automatyce kolejowej, elektryfikacji, kompleksowych systemach pod klucz, inteligentnych systemach kierowania ruchem i usługami powiązanymi.

(ISBnews)