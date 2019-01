KNF zatwierdziła prospekt emisyjny HM Inwest





Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny HM Inwest w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, podała Komisja



"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny HM Inwest SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A" - czytamy w komunikacie.



Oferującym jest Michael / Ström Dom Maklerski SA.



HM Inwest S. A. to działająca aktywnie na rynku od ponad 10 lat, ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)