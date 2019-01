USA wzywają armię Wenezueli do zaakceptowania transferu władzy

Źródło: PAP

Biały Dom zaapelował w poniedziałek do wenezuelskiej armii, by ta zaakceptowała "pokojowy" i "demokratyczny" transfer władzy od Nicolasa Maduro do Juana Guaido, uznanego przez Stany Zjednoczone za tymczasowego prezydenta tego kraju.