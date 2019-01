Theresa May wzywa posłów do "wysłania dobitnego sygnału" ws. brexitu

Źródło: PAP

Theresa May wdaje oświadczenie po specjalnym spotkaniu rządu dotyczącym brexituźródło: Bloomberg autor zdjęcia: Simon Dawson

Brytyjska premier Theresa May przyznała we wtorek, że "akceptuje fakt, iż Izba Gmin nie chce umowy (wyjścia z UE) w obecnej formie" i wezwała posłów do "wysłania dobitnego sygnału", czego chcą, podczas wieczornej serii głosowań ws. brexitu.