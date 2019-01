Obrót walutami w Kantorze Walutowym Alior Banku wzrósł o 15% r: r w 2018 r.



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Obrót walutami wygenerowany w Kantorze Walutowym Alior Banku wzrósł o 15% w skali roku w 2018 r, zaś liczba transakcji wzrosła o 10% r/r, podał bank.

"W 2018 r. wygenerowano o 15% większy obrót walutami niż w 2017 r., wykonując jednocześnie o prawie 10% więcej transakcji. Klienci przekonali się również do tzw. transakcji z blokadą, zlecając ich o 25% więcej. Tego typu operacje bankowe pozwalają na wymianę walut w sytuacji, gdy kwota transakcji przekracza saldo środków na rachunku. Wtedy na koncie klienta zakładana jest blokada w wysokości 5% kwoty transakcji na dwa dni robocze, w czasie których należy zapewnić środki na rachunku na realizację transakcji" - czytamy w komunikacie.

W połowie ub. roku liczba klientów kantoru walutowego Alior Banku przekroczyła 300 tys. Bank może pochwalić się także wzrostem liczby klientów biznesowych.

"Najbardziej cieszy nas rosnący obrót walutowy, który jest potwierdzeniem, że klienci doceniają pewność i bezpieczeństwo naszego kantoru, które zapewnia funkcjonowanie pod szyldem banku. Dzięki temu działamy pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a środki objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Co ważne, wymiana między rachunkami klienta wewnątrz banku przebiega natychmiastowo" - powiedział dyrektor działu walutowych platform transakcyjnych w Alior Banku Tomasz Dośpiał, cytowany w komunikacie.

Kantor Walutowy Alior Banku powstał w 2012 r. i jest obecnie liderem na rynku internetowych platform wymiany walut. Umożliwia zawieranie transakcji przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również przez aplikację mobilną, oferując przy tym kursy aż trzynastu walut obcych. Bank oferuje bezpłatne rachunki walutowe oraz darmowe przelewy wymienionych środków, a do rachunków w euro, dolarach i funtach - dodatkowo możliwość zamówienia bezpłatnej karty walutowej. Ponadto, od czerwca ub. roku klienci kantoru walutowego mogą dodawać swoje karty do systemu płatności mobilnych ApplePay, który dołączył do dostępnego już wcześniej Google Pay.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)