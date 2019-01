Inspekcja Weterynaryjna: Mięso z nielegalnego uboju trafiło do obrotu

Źródło: PAP

Mięso z nielegalnego uboju trafiło do 10 krajów oraz do ok. 20 punktów w Polsce. Jest ono obecnie wycofywane, mięso w sklepach jest bezpieczne - poinformował na konferencji prasowej w czwartek Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk.