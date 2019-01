Bezrobocie było też w grudniu wysokie w Hiszpanii (14,3 proc.) i we Włoszech (10,3 proc.).

W porównaniu z rokiem ubiegłym stopa bezrobocia spadła we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Francji, gdzie pozostała na tym samym poziomie. Największe spadki odnotowano w Grecji (z 21 proc. do 18,6 proc. w okresie od października 2017 r. do października 2018 r.), Hiszpanii (z 16,5 proc. do 14,3 proc.) i Chorwacji (z 9,7 proc. do 7,7 proc.).

Stopa bezrobocia strefy euro wyniosła w grudniu 7,9 proc.; rok wcześniej było to 8,6 proc. Jest to najniższy stopień bezrobocia w eurolandzie od października 2008 r.

Średnia stopa bezrobocia w całej UE wyniosła w ubiegłym miesiącu 6,6 proc.; rok temu w grudniu było to 7,2 proc. Jest to najniższy wskaźnik odnotowany w UE od początku 2008 r.

Eurostat szacuje, że w grudniu bez pracy w UE było 16 mln 306 tys. osób, w tym 12 mln 919 tys. w strefie euro. W porównaniu z grudniem 2017 r. bezrobocie spadło o 1 mln 533 tys. osób w całej UE i 1 mln 174 tys. w strefie euro.

Eurostat podał też dane dotyczące USA. W grudniu 2018 r. stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wyniosła 3,9 proc., w porównaniu z 3,7 proc. w listopadzie 2018 r. i 4,1 proc. w grudniu 2017 r.

