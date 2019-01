Robyg wprowadził do sprzedaży 119 lokali w inwestycji Jagodno we Wrocławiu



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Robyg, w ramach strategii ekspansji w kolejnych miastach, wprowadził do sprzedaży i ma już pozwolenia na budowę m.in. budynku wielorodzinnego, który obejmuje 119 lokali mieszkalnych w I etapie inwestycji Jagodno we Wrocławiu, podała spółka.

"Ta faza projektu przewiduje także domy szeregowe i atrialne, które wkrótce otrzymają pozwolenie na budowę. Ceny w budynku wielorodzinnym rozpoczynają się już od 6 528 zł za m2. Grupa zadbała o komfort przyszłych mieszkańców zapewniając na osiedlu miejsca na lokale usługowe oraz tereny zielone, oraz dając system Smart-House w standardzie, bez dodatkowych kosztów, jako jedyny deweloper we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie.

W ramach całej inwestycji powstanie około 900 lokali w ramach budynków wielorodzinnych, domów w zabudowie szeregowej oraz domów atrialnych. Rozpoczęcie prac w pierwszym etapie przewidziane jest na I kw. 2019 r,, a zakończenie na III kw. 2020, podano także.

"Klienci chcą żyć nowocześnie i korzystać z rozwiązań ułatwiających życie. Badania pokazują, że co piąty ankietowany chętniej kupi mieszkanie na osiedlu, w którym dostępne są nowoczesne rozwiązania. Robyg - jako jeden z pierwszych deweloperów w Polsce - wprowadził do swoich lokali system Smart House w standardzie, bez dodatkowych opłat. Kupujący coraz większą wagę przywiązują do pozacenowych kryteriów wyboru mieszkania - jak chociażby dodatkowe systemy, dobra lokalizacja czy zapewniane przez dewelopera tereny zielone i infrastruktura z lokalami handlowymi, usługowymi oraz drogami dojazdowymi. Obecnie w naszej ofercie znajduje się ok. 2 200 lokali w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu - to odpowiedź na potrzeby rynku, który wciąż odznacza się dużym deficytem mieszkań. Ekspansja do Wrocławia to element strategii związanej z rozszerzaniem rynków działania i zwiększeniem oferty lokali" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

(ISBnews)