Ferrum kupiło od Posco Daewoo Corp. materiały hutnicze warte ok. 38,7 mln zł



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Ferrum zawarło z Posco Daewoo Corporation z siedzibą Korei Południowej umowę na zakup i dostawę na rzecz spółki materiałów hutniczych obejmujących blachę walcowaną na gorąco, wykorzystywaną w procesie produkcji rur, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość zamówień realizowanych na podstawie umowy wynosi ok. 9 mln euro, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 38,7 mln zł.

"Dostawy ww. produktów na rzecz spółki realizowane będą w okresie marzec-maj 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Pozostałe warunki umowy, w tym w zakresie możliwości naliczania przez jej strony kar umownych, nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu zamówień.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)