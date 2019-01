ZA Puławy mają 20,5 mln zł dofinansowania na Centrum Badawczo-Rozwojowe



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisały umowę na 20,5 mln zł dofinansowania z Programu Inteligentny Rozwój na utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w Puławach, podała spółka.

"Środki unijne zostaną przeznaczone na prace budowlane (zaadaptowanie i wybudowanie obiektów) oraz kompleksowe wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego" - czytamy w komunikacie.

W ramach projektu spółka kupi aparaturę badawczą i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Centrum zatrudni 20 osób.

"Wsparcie rozbudowy infrastruktury B+R to inwestycja w innowacyjność polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie – wzrost konkurencyjności całej polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że połączenie potencjału świata nauki z potrzebami biznesu umocni pozycję Grupy Azoty wśród liderów nowoczesnej branży chemicznej" - powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że własna infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli na realizację długofalowej strategii rozwoju. Otworzy perspektywy na ekspansję w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, opartych na własnym know-how.

"Prace badawcze będą prowadzone w dwóch strategicznych dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. obszarach – nawozów i biotechnologii. Efekty tych prac pozwolą na wytwarzanie zmodyfikowanych technologicznie produktów w segmencie nawozowym

i przyczynią się do zwiększenia zdolności produkcyjnych spółki. Technologie i procesy, które zostaną wypracowane w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym przełożą się na wzmocnienie pozycji spółki wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa" - czytamy dalej.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 50,5 mln zł, a kwota dofinansowania to 20,5 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r., podano także.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)