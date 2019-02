W czwartek w Waszyngtonie zakończyła się runda dwudniowych negocjacji pomiędzy delegacjami USA i Chin, którym przewodniczył wicepremier Chin Liu He i przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer.

Delegacja Chin poinformowała, że podczas rozmów osiągnięto "znaczący postęp" na tym etapie. Z kolei w oświadczeniu wydanym w Waszyngtonie podano, że obie strony prowadziły "uczciwe, konkretne i owocne" rozmowy.

Na osiągnięcie porozumienia obie strony mają czas do 1 marca - jeśli się to nie uda, USA zgodnie z zapowiedziami Trumpa podniosą 1 marca stawki celne dla chińskiego eksportu do USA o wartości 200 miliardów dolarów z 10 proc. do 25 proc.

Tymczasem w piątek w Europie wskaźnik Stoxx 600 zyskuje 0,3 proc. Wśród czołowych "zwyżkowiczów" są spółki motoryzacyjne po tym, gdy analitycy Morgan Stanley podwyższyli rekomendację dla sektora motoryzacyjnego w Europie do "atrakcyjny".

Na rynku jest już sporo danych kwartalnych spółek - od Deutsche Bank po Danske.

Deutsche Bank zanotował w IV kw. przychody netto w wysokości 5,58 mld euro wobec prognoz 5,73 mld euro.

Banske Bankd A/S prognozuje w 2019 r. zysk netto w wysokości 14-16 mld koron.

O 11 proc. zwyżkuje kurs akcji firmy Electrolux, po wynikach za IV kw. To najmocniejszy wzrost kursu walorów tej spółki od 2015 r.

"Sezon publikacji wyników kwartalnych jest wystarczająco dobry, aby znikneły którkoterminowe obawy o słabsze dane" - mówi Lippo Suominem, główny strateg zarządzający aktywami w fińskiej firmie FIM.

W centrum uwagi pozostają notowania spółek wydobywczych, stalowych i motoryzacyjnych, po tym jak Chiny zobowiązały się do "znaczącego" zwiększenia zakupów amerykańskich towarów po zakończonej w czwartek kolejnej rundzie rozmów z USA.

Na rynku walutowym euro zyskuje 0,05 proc. do 1,1449 USD. Brytyjski funt traci 0,05 proc. do 1,3107 USD.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,2 proc. do 53,70 USD za baryłkę.

Złoto traci 0,2 proc. do 1.318,88 USD za funt.

Wkrótce pojawią się PMI-e z Francji (9.50), Niemiec (9.55), strefy euro (10.00) i W.Brytanii (10.30).

O 14.30 zostanie podana stopa bezrobocia w USA w styczniu. Analitycy prognozują 3,9 proc.

Indeksy w Europie - godz. 09.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3161,68 0,07 -0,05 5,34 DAX Niemcy 11175,46 0,02 -0,94 5,84 FTSE 100 W.Brytania 6986,64 0,26 2,61 3,84 CAC 40 Francja 4999,21 0,13 1,49 5,68 IBEX 35 Hiszpania 9054,70 -0,02 -1,42 6,03 FTSE MIB Włochy 19774,93 0,22 -0,18 7,92

(PAP Biznes)