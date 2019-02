Atal wprowadził do oferty 298 lokali w ramach Os. Ptasia 20 w Poznaniu



Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż 288 mieszkań oraz 10 lokali usługowych w ramach Osiedla Ptasia 20 w Poznaniu, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kwartał 2021 roku.

"Najnowsza inwestycja Atal zlokalizowana jest przy ul. Ptasiej, w samym sercu dzielnicy Grunwald - jednej z najchętniej wybieranych lokalizacji mieszkaniowych w stolicy Wielkopolski. Na jednoetapowe osiedle Ptasia 20 składają się 4 budynki, w których zaprojektowano 288 mieszkań o zróżnicowanych metrażach - od 41,55 do 89,43 m2. Klienci mają do wyboru lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe. [...] Z kolei inwestorzy komercyjni będą mogli wybierać spośród 10 lokali usługowych o metrażach od 32,9 do 93,65 m2, które znajdą się w parterowej kondygnacji budynków" - czytamy w komunikacie.

Na poznańskie portfolio dewelopera - poza Ptasią 20 - składa się szereg inwestycji. Osoby szukające mieszkania w bliskim sąsiedztwie Jeziora Maltańskiego zainteresuje inwestycja Apartamenty Milczańska. Obecnie trwa sprzedaż mieszkań z I i II etapu tego osiedla. Dostępne są także mieszkania w Rezydencji Chwaliszewo. W sprzedaży są także mieszkania w ATAL Warta Towers - 17-piętrowym budynku zlokalizowanym nieopodal Warty, w dzielnicy Nowe Miasto, przypomniano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. Atal sprzedał 2 420 lokali w 2018 r.

