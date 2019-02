Ustawa "Mama 4 plus" przyjęta przez Senat

Źródło: PAP

Senat przyjął w piątek bez poprawek ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – „Mama 4 plus". Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta.