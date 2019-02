Miraculum nie porozumiało się z Shanghai Jiarui ws. dystrybucji w Chinach



Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Miraculum nie osiągnęło porozumienia z Shanghai Jiarui Business Trading Ltd. dotyczącego podpisania długofalowej umowy na wyłączność w zakresie współpracy handlowej polegającej na dystrybucji i sprzedaży produktów kosmetycznych klasy Premium marki Chopin w Chinach, podała spółka.

"Spółka będzie na bieżąco informować o podejmowanych działaniach, dotyczących dystrybucji produktów kosmetycznych klasy Premium marki Chopin w Chinach" - czytamy w komunikacie.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)