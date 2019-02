Grupa Azoty Police ma umowę na zakup fosforytów za ok. 240 mln zł



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła ze szwajcarską firmą Ameropa oraz spółką Somiva z Senegalu, trójstronną umowę dotyczącej zakupu niskokadmowych fosforytów pochodzenia senegalskiego, podały Police. Wartość umowy to ok. 240 mln zł.



"Umowa zawarta została na czas określony od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2021 roku i przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wynosi około 240 mln zł" - czytamy w komunikacie

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)