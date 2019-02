"Trudne warunki atmosferyczne wpływają na tabor i trakcję kolejową, np. na zmiany zwrotnic oraz na instalację elektryczną i pneumatyczną pociągów" - poinformował we wtorek fiński przewoźnik kolejowy VR.

Przez najbliższe dwa dni odwołanych będzie ok. 20 połączeń, w tym na trasach między głównymi miastami (m.in. Turku, Tampere, Lappeenranta) i stolicą. Wprowadzono komunikację zastępczą.

VR tłumaczy, że "potrzeba więcej czasu na rozmrażanie taboru i na serwisowanie", aby zapewnić dostateczną ilość sprzętu do użycia w nadchodzących dniach.Zapewniono, że "kolej będzie dążyć do tego, aby 95 proc. pociągów dalekobieżnych pojechało normalnie", ale podróżni muszą "przygotować się na opóźnienia". We wtorek przed południem pociągi na niektórych trasach w środkowej i północno-zachodniej części kraju miały kilkudziesięciominutowe lub godzinne opóźnienia.

Obecnie w Finlandii różnice temperatur wynoszą nawet kilkadziesiąt stopni. Na południowym wybrzeżu temperatura waha się w okolicach zera stopni, a w środkowej i wschodniej części kraju jest mróz sięgający kilku lub kilkunastu stopni. W północnych regionach temperatura wynosi minus 25-30 stopni.

Fiński Instytut Meteorologiczny poinformował o kolejnym tegorocznym rekordzie zimna - minus 39,1 st. C, który zarejestrowano w Utsjoki, na północy kraju przy granicy z Norwegią w Parku Narodowym Kevo. Poprzedni tegoroczny rekord zimna zanotowano w drugiej połowie stycznia w mieście Sodankyla (ok. 120 km na północ od Rovaniemi), gdzie termometry wskazały minus 38,7 st.

W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami pogodowymi służba meteorologiczna ogłosiła alert dla podróżujących samochodem w kilkunastu regionach. Na północy, w Laponii, wydano ostrzeżenie przed silnym mrozem, a na południu, w tym w regionie metropolii helsińskiej, dla pieszych w związku ze śliską nawierzchnią.

Stołeczna Zintegrowana Służba Ratunkowa, wykonująca m.in. zadania straży pożarnej, ostrzega we wtorek przed spadającymi z dachów nawisami śnieżnymi i soplami. Sytuacje zagrożenia mogą powodować też wysokie zaspy.

Warunki pogodowe wpływają także na działanie poczty. "Nadzwyczajna duża ilość śniegu utrudnia dostarczanie przesyłek w całej Finlandii" - podała we wtorek fińska poczta w komunikacie.

Podkreślono, że "najtrudniejsza sytuacja jest w regionie metropolii helsińskiej", gdzie obfite opady śniegu i niewystarczające odśnieżanie dróg wpływają na rozdzielanie przesyłek.

"Śniegu jest tak dużo, że także odbiorcy nie są w stanie łatwo odśnieżyć dojść do skrzynek. To ciężka praca dla wszystkich" - przyznał Sami Reponen, odpowiedzialny za rozdział przesyłek.

W styczniu w Helsinkach odnotowane zostały także rekordowe opady śniegu. W jednej z centralnych dzielnic jeszcze nigdy, odkąd prowadzone są tam pomiary, tj. od końca lat 50. XX wieku, nie było sytuacji, by przez miesiąc przybyło 40 cm śniegu (poprzedni rekord to ok. 30 cm sprzed kilkudziesięciu lat). Średnio w styczniu przybywa 10 cm. Na początku lutego, w zależności od dzielnic, grubość pokrywy śnieżnej wynosi około pół metra (o ok. 20-40 cm więcej niż zazwyczaj).

