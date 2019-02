Cherrypick Games: Gra 'Crime Stories' trafi do soft-launchu w lutym



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Gra Cherrypick Games pt. "Crime Stories" trafi do fazy soft-launch w lutym br., podała spółka. W styczniu "Crime Stories" została wydana na jednym rynku w specjalnej fazie testowej Google.

"W najbliższych tygodniach wydamy i przetestujemy 'Crime Stories' w Nowej Zelandii. Przy tym projekcie po raz pierwszy zastosujemy narzędzia z zakresu tzw. maszynowego uczenia do analizy zachowań graczy. Dzięki temu będziemy w stanie dokładnie sprawdzić ich zainteresowanie tytułem, jeszcze lepiej poznać naszą grupę docelową i dostosować zawartość gry do oczekiwań. Pierwsze testy 'Crime Stories' potwierdziły nam, że odbiorcami tej gry są głównie kobiety w wieku 35+" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Główną autorką książek do "Crime Stories" jest Lisa Brunette, czołowa pisarka w sektorze gier, która oprócz tradycyjnych serii książek, ma na swoim koncie także powieści z gatunku visual novel, podano również.

"Książki, nad którymi pracujemy, będą nawiązywały do tych, które zajmują pierwsze miejsca na liście bestsellerów np. 'New York Times'. W grze nie zabraknie zapierających dech w piersiach kryminalnych zwrotów akcji jak i wątków romantycznych. Prace pisarskie postępują dużo szybciej, niż zakładaliśmy pierwotnie. Gra ma olbrzymi potencjał, zanim trafi na rynek, zamierzamy ją maksymalnie dopracować. Wierzymy, że nasza praca zaowocuje stworzeniem hitu na miarę światowych trendów" - dodał Kwaśnica.

Oprócz darmowych wyborów w grze będą też dostępne płatne opcje dodatkowe, które dostarczą graczom więcej satysfakcji. W momencie globalnej premiery w "Crime Stories" ma być dostępnych 10-12 książek. W kolejnych miesiącach tytuł będzie rozwijany i wzbogacany o nowe rozdziały, aby jak najdłużej utrzymać zainteresowanie graczy, podsumowano.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

(ISBnews)